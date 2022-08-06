Каталонський клуб хоче придбати португальського хавбека.
БЕРНАРДУ СІЛВА, GETTY IMAGES
06 серпня 2022, 18:59
Барселона почала переговори з Манчестер Сіті щодо переходу Бернарду Сілви, повідомляє Diario Sport.
За інформацією джерела, каталонський клуб упевнений у приході португальського футболіста.
Бернарду має намір перейти до Барселони, а Сіті просить свого футболіста близько 80 мільйонів євро.
Приходу Сілви може допомогти відхід Френкі де Йонга, на якого претендують Челсі та Манчестер Юнайтед.
У минулому сезоні Бернарду провів 50 матчів, забивши 13 голів та віддавши сім гольових передач.