Іспанія

Каталонський клуб хоче придбати португальського хавбека.

Барселона почала переговори з Манчестер Сіті щодо переходу Бернарду Сілви, повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, каталонський клуб упевнений у приході португальського футболіста.

Бернарду має намір перейти до Барселони, а Сіті просить свого футболіста близько 80 мільйонів євро.

Приходу Сілви може допомогти відхід Френкі де Йонга, на якого претендують Челсі та Манчестер Юнайтед.

У минулому сезоні Бернарду провів 50 матчів, забивши 13 голів та віддавши сім гольових передач.