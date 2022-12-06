ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Для португальського форварда це був дебютний матч у стартовому складі збірної на ЧС.

Збірна Португалії у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу у Катарі розгромила Швейцарію (6:1).

У цьому матчі у стартовому складі вийшов нападник Гонсалу Рамуш, а Кріштіану Роналду залишився на лаві запасних. За 73 хвилини Рамуш оформив хет-трик.

За інформацією OptaJoe, Рамуш став першим гравцем, який оформив хет-трик у своєму дебютному матчі у стартовому складі на чемпіонаті світу після Мирослава Клозе. Клозе вдалося встановити це досягнення у 2002 році.

У чвертьфіналі збірна Португалії зіграє проти Марокко, яка у серії післяматчевих пенальті обіграла Іспанію.