Англія

Португалець може перебратись в Манчестер

Нападник Бенфіки Гонсалу Рамуш потрапив у сферу інтересів Манчестер Юнайтед, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, за нападником Бенфіки скаути манкуніанців стежили впродовж чемпіонату світу у Катарі. В активі Рамуша на ЧС-2022 три голи.

В цьому сезоні Гонсалу зіграв у всіх турнірах 25 матчів, забив 17 голів та зробив 7 гольових передач. На трансферному ринку ціна на 21-річного нападника складає 24 млн євро.

Нагадаємо, головний тренер "червоних дияволів" заявив, що клуб шукає нападника.