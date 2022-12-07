ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник Португалії прокоментував перемогу над Швейцарією.

Збірна Португалії напередодні розгромила Швейцарію в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 в Катарі (6:1), здобувши перепустку до наступного раунду змагань.

Португалія — Швейцарія 6:1 Відео голів та огляд матчу чемпіонату світу-2022

Півзахисник "європейських селесао" та англійського Манчестер Сіті Бернарду Сілва прокоментував виступ своєї команди після завершення гри.

"Обрана нашим тренером схема для гри виявилась ідеальною. У нас вийшло показати дуже гарний футбол, чому ми безумовно раді. У Португалії 26 гравців, і зараз не так багато травм, хоча в нас уже мінус двоє гравців, які не можуть допомогти збірній. Проте, незалежно від змін к складі, ми маємо демонструвати найкращу гру.

Нам пощастило, що ми маємо професію, у якій ми робимо те, що любимо. Нам також пощастило приїхати на змагання такого рівня, де ми представляємо свою країну. Країну, яку дуже любимо, і тому ми робимо це з великим задоволення.

Ми перебуваємо зараз у найжорсткішій конкуренції, яка тільки існує у футболі. Певна річ, що будуть моменти протягом 90 хвилин кожного матчу, коли збірна не зможе бути на висоті.

Зрештою, це була чудова гра, хоча й були нетривалі моменти, коли Швейцарія виступала краще нас. Але це тільки тому, що вони — чудова команда. Ми добре реагували на кожну ситуацію в грі.

Краще грати з Рамушем, аніж Роналду? Вони абсолютно різні гравці, у тому сенсі, що Кріштіану є дуже сильним гравцем у коротких рухах і в моменти підтримки. Нам доводиться тримати м’яч трохи більше для цих моментів. Тоді як Гонсалу є дуже, дуже сумлінним гравець, який багато працює на полі та сильно виснажує центральних захисників суперника.

Тренер вважав, що це буде найкращим для цієї гри, і я дуже радий за Гонсалу. Він — чудовий хлопець, і заслуговував на три голи і на те, що він допоміг нам пройти до наступного раунду", — заявив португальський виконавець.

У чвертьфіналі чемпіонату світу-2022 в Катарі збірна Португалії зіграє проти Марокко.