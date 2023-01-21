Португалия

Захисник сконцентрований на виступах за нинішній клуб.

Іспанський фланговий захисник лісабонського Спортінга Педро Порро впродовж поточного трансферного вікна перебуває на провідних позиціях у контексті можливого переходу до іншого клубу.

23-річним футболістом серйозно зацікавився лондонський Тоттенгем, проте наразі всі спроби "шпор" підписати виконавця "левів" зазнають невдачі через бажання португальського гранду отримати якомога більшу компенсацію за втрату свого гравця.

Разом із тим, лондонський Челсі, каталонська Барселона та мадридські Реал й Атлетіко також ведуть перемовини зі Спортінгом.

На цьому тлі власне футболіст зберігає спокій, і залишається сконцентрованим на справах свого поточного клубу, про що заявив у нещодавньому інтерв’ю.

"Я не маю намірів обговорювати будь-які справи, що стосуються трансферного ринку — ні про те, чи можу я залишитись у Тоттенгемі, ані про те, чи можу я перейти до іншого клубу.

Я тут, у Спортінгу, і зосереджений тільки на результатах виступів цієї команди. Я щасливий у Лісабоні", — заявив іспанський виконавець.

У поточному сезоні Педро Порро забив два голи та віддав 10 гольових передач за 23 матчі.