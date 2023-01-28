Португалия

У лісабонському клубі визначилися із заміною для іспанського фулбека.

Напередодні стало відомо про те, що лондонський Тоттенгем знаходиться на завершальній стадії до підписання правого захисника лісабонського Спортінга Педро Порро за 45 мільйонів євро.

Як повідомляє The Athletic, у лісабонському клубі вже визначилися із заміною, якщо Порро все-таки змінить клубну прописку в зимове трансферне вікно і вирушить до АПЛ.

За інформацією джерела, Спортінг розглядає варіант із підписанням правого захисника каталонської Барселони Ектора Бельєріна, який і сам зацікавлений у переїзді до чемпіонату Португалії.

Зазначається, що офіційних переговорів між гравцем "синьо-гранатових" та португальським клубом поки що не було.

Цього сезону 27-річний Бельєрін провів за Барселону сім неповних матчів у всіх турнірах (494 хвилини), в яких він не відзначився жодною результативною дією.