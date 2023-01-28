У лісабонському клубі визначилися із заміною для іспанського фулбека.
Ектор Бельєрін, getty images
28 січня 2023, 15:20
Напередодні стало відомо про те, що лондонський Тоттенгем знаходиться на завершальній стадії до підписання правого захисника лісабонського Спортінга Педро Порро за 45 мільйонів євро.
Як повідомляє The Athletic, у лісабонському клубі вже визначилися із заміною, якщо Порро все-таки змінить клубну прописку в зимове трансферне вікно і вирушить до АПЛ.
За інформацією джерела, Спортінг розглядає варіант із підписанням правого захисника каталонської Барселони Ектора Бельєріна, який і сам зацікавлений у переїзді до чемпіонату Португалії.
Зазначається, що офіційних переговорів між гравцем "синьо-гранатових" та португальським клубом поки що не було.
Цього сезону 27-річний Бельєрін провів за Барселону сім неповних матчів у всіх турнірах (494 хвилини), в яких він не відзначився жодною результативною дією.