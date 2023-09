Найкращий бомбардир останніх трьох сезонів в Ньюкаслі Каллум Вілсон підписав з клубом контракт на один рік. Про це повідомляється на офіційному сайті "сорок".

Нова угода розрахована до літа 2025 року.

🤝 We are delighted to announce that Callum Wilson has has signed a one-year contract extension, keeping him at the club until 2025.



Well deserved, @CallumWilson! 🫡