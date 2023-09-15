Португалія

Тренер прокоментував ситуацію із українським голкіпером.

Наставник Бенфіки Рогер Шмідт прокоментував ситуацію із воротарем Анатолієм Трубіним - повідомляє ресурс Futebol 365.

"Анатолій вже був готовий, коли приїхав. Але я вже пояснив свої рішення: Саму в хорошому стані, Трубін звикав. Зараз він був у збірній, не грав, але повернувся в гарному настрої, почуває себе набагато краще.

Мені потрібно приймати рішення, але я задоволений командою і воротарями. Добре, що Саму грав, але тепер я повинен приймати рішення".

Анатолій перейшов до португальського клубу цього літа із Шахтаря за 10 мільйонів євро.