Португалія

Український голкіпер підписав контракт з ліссабонцями.

Трансферна сага зі зміною клуба Анатолієм Трубіним завершилась. Як повідомляє офіційний сайт Шахтаря, український клуб та Бенфіка досягли домовленості щодо трансферу голкіпера.

Деталі угоди не розголошуються, проте в ЗМІ раніше писали, що сума трансферу складе 10 мільйонів євро, а також один мільйон "гірники" можуть отримати як бонус.

"Шахтар дякує Анатолію за роки, проведені в клубі, за високий професіоналізм, яскраву та надійну гру, внесок у перемоги команди. Бажаємо успіхів і великих досягнень у подальшій футбольній кар’єрі й усього найкращого!", - йдеться у заяві клуба.

Цього сезону Трубін за Шахтар не виступав — перший тур УПЛ він пропускав через дискваліфікацію, а потім він залишився в запасі на поєдинок другого туру.

Нагадаємо, раніше стало відомо, на скільки Трубін підпише контракт із Бенфікою.