Статистичний портал високо оцінив гру українця.
Анатолій Трубін, getty images
30 вересня 2023, 08:59
У поєдинку сьомого туру португальської Суперліги лісабонська Бенфіка на власному полі мінімально здолала Порту.
В складі лісабонців з перших хвилин грав український голкіпер Анатолій Трубін.
Авторитетний статистичний портал Whosocred традиційно оцінив учасників протистояння. Так, одним з найкращих гравців зустрічі став саме Анатолій Трубін з показником 7,5 бала. Стільки ж отримав Анхель Ді Марія, а ось у захисника Ба трохи більше — 7,6.
Нагадаємо, на Football.ua доступне відео голів та огляд центрального матчу туру в чемпіонаті Португалії між Бенфікою та Порту.