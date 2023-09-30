Португалія

Статистичний портал високо оцінив гру українця.

У поєдинку сьомого туру португальської Суперліги лісабонська Бенфіка на власному полі мінімально здолала Порту.

В складі лісабонців з перших хвилин грав український голкіпер Анатолій Трубін.

Авторитетний статистичний портал Whosocred традиційно оцінив учасників протистояння. Так, одним з найкращих гравців зустрічі став саме Анатолій Трубін з показником 7,5 бала. Стільки ж отримав Анхель Ді Марія, а ось у захисника Ба трохи більше — 7,6.

Нагадаємо, на Football.ua доступне відео голів та огляд центрального матчу туру в чемпіонаті Португалії між Бенфікою та Порту.