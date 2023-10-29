Португалія

Німецький фахівець поділився своїми думками після гри з Каса Пією.

Головний тренер Бенфіки Рогер Шмідт прокоментував нічийний результат у матчі чемпіонату Португалії проти Каса Пії (1:1).

"Чесно кажучи, я дуже засмучений, тому що ми хотіли виграти гру після поразки в Лізі чемпіонів. Ми хотіли виступити добре, і я думаю, що ми почали добре, ми показували хороший футбол. Ми знали, що буде непросто створюватиме моменти, тому що суперник дуже добре захищається біля свого штрафного майданчика і всередині нього.

Незважаючи на це, ми чинили тиск. Ми забили перший гол, і було два шляхи до перемоги: перший – забити другий, третій чи четвертий голи, а другий – не допустити помилок у захисті та виграти з рахунком 1:0. На жаль, нам не вдалося реалізувати ці варіанти на практиці.

Ми створювали можливості, але не були ефективними, а в обороні ми припустилися двох великих помилок. У першій Трубін відбив пенальті, а друга помилка призвела до голу.

Завжди бувають важкі часи, коли в нас нічого не виходить. У футболі завжди так. У Бенфіці нічия чи поразка означає відсутність успіху. Домашня нічия – це те, що не влаштовує нікого.

Моє завдання – створити команду та підготувати її. Єдиний спосіб щось змінити – це виграти. Це наше завдання. Ми повинні працювати та вдосконалюватися індивідуально та колективно. Це те, що ми маємо робити прямо зараз", — наводить слова Шмідта прес-служба "орлів".

Після дев'яти ігор Бенфіка очолює турнірну таблицю чемпіонату Португалії, маючи однакову кількість очок зі Спортінгом, проте "леви" мають гру в запасі.