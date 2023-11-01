Португалія

Команда Рогера Шмідта забила два м'ячі у ворота господарів поля.

Бенфіка у матчі другого раунду Кубка португальської ліги в гостях обіграла Ароку з рахунком 2:0.

Рахунок у матчі було відкрито на 26 хвилині зусиллями Анхеля Ді Марії, а потім на 74 хвилині перевагу "орлів" подвоїв Артур Кабрал.

Таким чином, український воротар Анатолій Трубін провів сухий матч. Цього сезону 22-річний українець провів дев'ять матчів, з яких три на нуль при семи пропущених м'ячах.

Для команди Рогера Шмідта ця була перша гра на турнірі і тепер у "орлів" перше місце в групі В. У Ароки також три бали і другий рядок після двох ігор. Ще одним учасником групи є АВС.

Свій наступний матч Бенфіка проведе у чемпіонаті Португалії проти Шавіша. Гра відбудеться 4 листопада о 17:30 за київським часом.