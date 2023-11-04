Португалія

Для українця це буде десятий матч у складі португальського клубу.

Сьогодні, 4 листопада, відбудеться матч десятого туру чемпіонату Португалії, у якому Бенфіка у гостях зіграє проти Шавіша.

Тренерський штаб "орлів" на чолі з Рогером Шмідтом вже визначився зі стартовим складом своєї команди і він довірив місце в основі українському воротареві Анатолію Трубіну.

Для 22-річного українця це буде ювілейний десятий матч у складі португальського клубу. До цього він провів дев'ять ігор, з яких три на нуль за семи пропущених м'ячів.

Матч Шавіш — Бенфіка розпочнеться о 17:30 за київським часом.