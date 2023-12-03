Головний тренер "орлів" не хоче відпускати гравця.
Анхель Ді Марія, Getty Images
03 грудня 2023, 17:16
Головний тренер Бенфіки Рогер Шмідт висловився щодо того, що вінгер Анхель Ді Марія може залишити клуб влітку, передає журналіст Фабріціо Романо.
Німецький спеціаліст відзначив, що у команді насолоджуються кожною грою та тренуванням з 35-річним аргентинцем.
"Ми спробуємо утримати Ді Марію у клубі ще на сезон, такий план", — заявив Шмідт.
Зазначимо, що контракт вінгера з лісабонськими "орлами" втрачає чинність наприкінці червня 2024 року. Раніше повідомлялося, що аргентинець близький до повернення до рідного клубу.
У цьому сезоні Ді Марія вже взяв участь у 16 матчах Бенфіки у всіх турнірах, відзначившись 7 голами і 2 асистами.