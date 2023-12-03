Португалія

Головний тренер "орлів" не хоче відпускати гравця.

Головний тренер Бенфіки Рогер Шмідт висловився щодо того, що вінгер Анхель Ді Марія може залишити клуб влітку, передає журналіст Фабріціо Романо.

Німецький спеціаліст відзначив, що у команді насолоджуються кожною грою та тренуванням з 35-річним аргентинцем.

"Ми спробуємо утримати Ді Марію у клубі ще на сезон, такий план", — заявив Шмідт.

Зазначимо, що контракт вінгера з лісабонськими "орлами" втрачає чинність наприкінці червня 2024 року. Раніше повідомлялося, що аргентинець близький до повернення до рідного клубу.

У цьому сезоні Ді Марія вже взяв участь у 16 матчах Бенфіки у всіх турнірах, відзначившись 7 голами і 2 асистами.