Португалія

Гравець відмітився доволі непоганим досягненням

Жоау Моутіньо зіграв 1000-ий матч у кар'єрі - повідомляє ресурс Proxima Jornada.

Найбільшу кількість матчів йому вдалося зіграти у складі Спортінга з Лісабона — 260. Також він грав у Монако (219), Вулергемптоні (212), Порту (140), Бразі (23), його нинішньому клубі, і збірній Португалії (146).

У складі національної команди Жоау також став чемпіоном Європи у 2016 році.

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Цього сезону він провів 23 матчі в усіх можливих турнірах, забив 2 голи та віддав 1 асист.