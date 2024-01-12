Англія

Клуби вже домовилися про угоду — завтра футболіст пройде медогляд.

Нападник Челсі Давід Фофана незабаром стане гравцем Бернлі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби домовилися про оренду 21-річного івуарійця, який завтра, 13 січня, проходитиме медичне обстеження перед підписанням контракту.

Також зазначається, що Бернлі виплачуватиме повну зарплату гравця і клуб не матиме опції викупу футболіста.

У першій половині сезону Фофана виступав за берлінський Уніон на правах оренди. На його рахунку 17 матчів, два забиті м'ячі та один асист.