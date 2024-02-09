Франція

Сенсація на стадії 1/8 фіналу Кубка Франції.

У рамках 1/8 фіналу поточного розіграшу Кубка Франції футбольний клуб Руан, який виступає в Насьоналі (третій дивізіон країни) приймав на своєму полі одного із претендентів на єврокубкову зону в Лізі 1 — Монако.

Рахунок у матчі було відкрито на користь монегасків на 35-ій хвилині після того, як Фоларін Балогун успішно реалізував пенальті.

Втім, раділи гравці Монако недовго, оскільки вже у компенсований до першого тайму час Клеман Бассін повернув паритет на табло.

За підсумками основного часу командам так і не вдалося визначити сильнішого, тож долю путівки в чвертьфінал Кубка Франції визначала післяматчева серія пенальті, в якій більш удачливими виявилися гравця Руана — 6:5.

За Монако пенальті не забили Балогун та Акліуш, а за Руан — лише Бенз'я.

Руан — Монако 1:1 (пен. 6:5)

Голи: Бассін, 45+5 — Балогун, 35 (пен.)