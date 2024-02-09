Франція

Дивіться відео найкращих моментів матчу 1/8 фіналу Кубка Франції, що відбувся 8 лютого 2024 року, 21:45.

У рамках 1/8 фіналу поточного розіграшу Кубка Франції футбольний клуб Руан, який виступає в Насьоналі (третій дивізіон країни) приймав на своєму полі одного із претендентів на єврокубкову зону в Лізі 1 — Монако.

Основний час закінчився внічию — 1:1. Тому команди вирішували, хто гідний грати у чвертьфіналі, за допомогою пенальті, де сильнішим виявився аутсайдер.

Відео матчу:

Руан — Монако 1:1 (пен. 6:5)

Голи: Бассін, 45+5 — Балогун, 35 (пен.)