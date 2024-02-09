Іспанія

Нападник Барселони Роберт Левандовські прокоментував рішення наставника команди Хаві покинути клуб по завершенню поточної кампанії.

Сезон-2023/24 стане останнім для головного тренера Хаві на цій посаді. Форвард команди Роберт Левандовські висловив підтримку іспанському фахівцю.

"Бути тренером чи гравцем у Барселоні – великий тиск. Це нормально. Зараз команда перебуває у складнішому становищі, ніж раніше, зі складом, у якому дуже молоді гравці. Очікування завжди дуже високі.

Я розумію, що все це означає для нього: він був гравцем Барселони, а тепер він тренер. З емоційного погляду це дуже складно, і я чудово його розумію.

Потрібно зосередитись на цьому сезоні, бо з Хаві ми все ще можемо перемагати. Особисто я сконцентрований на всі сто відсотків", – сказав форвард Барселони.

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