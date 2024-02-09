Нападник Барселони Роберт Левандовські прокоментував рішення наставника команди Хаві покинути клуб по завершенню поточної кампанії.
Левандовські та Хаві, GETTY IMAGES
09 лютого 2024, 07:45
Сезон-2023/24 стане останнім для головного тренера Хаві на цій посаді. Форвард команди Роберт Левандовські висловив підтримку іспанському фахівцю.
"Бути тренером чи гравцем у Барселоні – великий тиск. Це нормально. Зараз команда перебуває у складнішому становищі, ніж раніше, зі складом, у якому дуже молоді гравці. Очікування завжди дуже високі.
Я розумію, що все це означає для нього: він був гравцем Барселони, а тепер він тренер. З емоційного погляду це дуже складно, і я чудово його розумію.
Потрібно зосередитись на цьому сезоні, бо з Хаві ми все ще можемо перемагати. Особисто я сконцентрований на всі сто відсотків", – сказав форвард Барселони.
Раніше повідомлялось, що Конте запропонував свої послуги Барселоні.