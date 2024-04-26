Португалія

Коментар від захисника щодо виступів Кріштіану.

Діогу Далот розповів щодо вражень від гри поруч із Кріштіану Роналду у збірній Португалії та Манчестер Юнайтед.

"Я ніколи не забуду моменту, коли вперше з ним познайомився", — цитує захисника ресурс Noticias ao Minute.

"Він має неймовірну енергію та одержимий ідеєю вдосконалення як на роботі, так і в житті – у питаннях тіла, розуму та сім'ї".

Раніше Ювентус програв Кріштіану у суді через невиплачену зарплатню в часі пандемії коронавіруса.

Цього сезону Діогу провів 43 матчі в усіх можливих турнірах, забив 2 голи та віддав 3 асисти.