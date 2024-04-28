Португалія

Людина кілька днів тому підписала нову угоду з клубом.

Сержіу Консейсау може покинути посаду головного тренера Порту. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуб та португальський фахівець можуть розірвати чинну угоду за обопільною згодою сторін без виплати компенсації через перемогу Андре Віллаш-Боаша на виборах нового президента Порту.

Після 30-ти зіграних турів у чемпіонаті Португалії Порту посідає 3-тє місце, відстаючи від лідируючого Спортінга на 18 очок.

Нагадаємо, що Сержіу Консейсау кілька днів тому продовжив контракт з Порту.