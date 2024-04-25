Нова угода з португальцем розрахована до літа 2028 року.
Сержіу Консейсау, ФК Порту
25 квітня 2024, 18:47
Порту на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з головним тренером Сержіу Консейсау.
Нова угода з 49-річним португальцем розрахована до літа 2028 року.
Нагадаємо, Сержіу очолює рідних "драконів" із літа 2017 року.
Раніше була інформація, що Консейсау є головним претендентом, щоб очолити Барселону, але сьогодні "блаугранас" оголосили, що Хаві продовжить очолювати каталонський клуб.
Після 30 турів Порту набрав 62 очки та посідає третє місце у чемпіонаті Португалії, відстаючи від Бенфіки на 11 балів. Лідер Спортінг має 80 очок.