Португалія

Нова угода з португальцем розрахована до літа 2028 року.

Порту на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з головним тренером Сержіу Консейсау.

Нова угода з 49-річним португальцем розрахована до літа 2028 року.

Нагадаємо, Сержіу очолює рідних "драконів" із літа 2017 року.

Раніше була інформація, що Консейсау є головним претендентом, щоб очолити Барселону, але сьогодні "блаугранас" оголосили, що Хаві продовжить очолювати каталонський клуб.

Після 30 турів Порту набрав 62 очки та посідає третє місце у чемпіонаті Португалії, відстаючи від Бенфіки на 11 балів. Лідер Спортінг має 80 очок.