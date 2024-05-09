Португалія

Бразилець улітку має залишити Ювентус.

Бразильський фланговий захисник Алекс Сандро виступає в складі туринського Ювентуса з літа 2015 року.

Однак час у розташуванні "зебр" для 33-річного виконавця вже добігає свого завершення.

Юве ухвалив рішення щодо того, що контракт гравця, який має завершитись наприкінці поточного сезону, не буде продовжено.

Таким чином постає слушне питання — яким буде наступний клуб для бразильця?

Італійська преса повідомляє, що наразі Алекс Сандро постав перед складним вибором — бразильський Сан Паулу готовий забезпечити його повернення на батьківщину.

Однак водночас є варіант із продовженням кар’єри в складі португальського Порту.

Нагадаємо, що саме за "драконів" виступав захисник упродовж чотирьох років, після чого перейшов до Ювентуса за 28 млн євро.

У цьому сезоні Алекс Сандро провів 17 матчів (733 хвилини).