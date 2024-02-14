Італія

У послугах досвідченого бразильця зацікавлений Інтернасьйонал.

Фланговий захисник Ювентуса Алекс Сандро залишить команду у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво "старої синьйори" не планує продовжувати контракт 33-річного бразильця, який розрахований до літа цього року.

Таке рішення ухвалено через те, що футболіст не входить до планів клубу на наступний сезон.

Також наголошується, що у послугах бразильця зацікавлений Інтернасьйонал, який готовий підписати контракт на півтора року.

Цього сезону Сандро провів 11 матчів, у яких результативними діями не відзначався.