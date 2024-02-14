У послугах досвідченого бразильця зацікавлений Інтернасьйонал.
Алекс Сандро, Getty Images
14 лютого 2024, 13:55
Фланговий захисник Ювентуса Алекс Сандро залишить команду у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, керівництво "старої синьйори" не планує продовжувати контракт 33-річного бразильця, який розрахований до літа цього року.
Таке рішення ухвалено через те, що футболіст не входить до планів клубу на наступний сезон.
Також наголошується, що у послугах бразильця зацікавлений Інтернасьйонал, який готовий підписати контракт на півтора року.
Цього сезону Сандро провів 11 матчів, у яких результативними діями не відзначався.