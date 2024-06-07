Португалія

Англійський форвард може стати одноклубником Мейсона Грінвуда.

Нападник Манчестер Юнайтед Мейсон Грінвуд, який минулий сезон провів на правах оренди в іспанському Хетафе, може продовжити свою кар'єру в чемпіонаті Португалії. Про це повідомляє Record.

За інформацією джерела, спортивний директор лісабонської Бенфіки Руї Педро Браз вирушив до Мадрида, де провів зустріч із 22-річним англійцем та його батьком.

Метою зустрічі стало обговорення потенційного переходу Грінвуда до табору "орлів", які готові взяти його в оренду на наступний сезон.

У кампанії-2023/24 Мейсон Грінвуд провів за Хетафе 36 матчів, в яких він забив 10 голів та віддав 6 результативних передач та був визнаний найкращим гравцем команди.

Раніше повідомлялося, що у підписанні скандального англійського форварда зацікавлений туринський Ювентус.