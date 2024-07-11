Португалія

Ян-Ніклас Бесте стане одноклубником Анатолія Трубіна у складі "орлів".

Вінгер Гайденгайма Ян-Ніклас Бесте найближчим часом стане гравцем Бенфіки. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби домовилися про трансфер 25-річного футболіста, і сьогодні футболіст прибув до Лісабона для проходження медичного обстеження.

Ян-Ніклас підпише контракт із "орлами" до літа 2029 року.

Минулого сезону Бесте провів 32 матчі, в яких забив вісім голів та віддав 12 результативних передач.