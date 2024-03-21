Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Форвард вимушено залишив розташування національної команди.

Німецький фланговий нападник Ян-Ніклас Бесте цього сезону відчайдушно намагається витягувати чинних чемпіонів Другої Бундесліги, Гайденгайм, хоча б до рівня середняка Першої Бундесліги.

На рахунку 25-річного виконавця сім голів та 11 гольових передач у 24 матчах, що в підсумку не залишилось поза увагою тренерів національної збірної.

Бесте отримав перший виклик до лав головної команди країни на товариські матчі проти Франції (23 березня) та Нідерландів (26 березня) і готувався до дебюту.

Але сталась велика прикрість — розтягнення привідного м’яза, яке гравець отримав під час останнього тренування у Франкфурті-на-Майні напередодні.

Через травму Бесте залишив лави національної збірної та не зможе дебютувати під час березневої міжнародної перерви.