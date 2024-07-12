Португалія

"Орли" посилились лідером німецького клубу.

Бенфіка на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із вінгером Гайденгайма Яном-Нікласом Бесте.

Угода з 25-річним німцем розрахована до літа 2029 року.

Сума трансферу не розголошується, але портал Transfermarkt оцінює трансфер у 8 мільйонів євро.

Минулого сезону Бесте провів 32 матчі, в яких забив 8 голів та зробив 14 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Анхель Ді Марія залишиться у Бенфіці.