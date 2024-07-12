"Орли" посилились лідером німецького клубу.
Ян-Ніклас Бесте, ФК Бенфіка
12 липня 2024, 11:44
Бенфіка на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із вінгером Гайденгайма Яном-Нікласом Бесте.
Угода з 25-річним німцем розрахована до літа 2029 року.
Сума трансферу не розголошується, але портал Transfermarkt оцінює трансфер у 8 мільйонів євро.
Минулого сезону Бесте провів 32 матчі, в яких забив 8 голів та зробив 14 результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Анхель Ді Марія залишиться у Бенфіці.