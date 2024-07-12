Аргентинець підпише контракт на ще один сезон.
Анхель Ді Марія, Getty Images
12 липня 2024, 07:23
Вінгер збірної Аргентини Анхель Ді Марія продовжить виступати у складі Бенфіки. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Контракт 36-річного аргентинця закінчився 30 липня, і зараз він вільний агент, виступаючи за збірну на Кубку Америки.
Проте наголошується, що сторони погодили контракт до кінця наступного сезону.
Минулого сезону Ді Марія провів 48 матчів, у яких забив 17 голів та віддав 15 результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Бенфіка близька до підписання
вінгера Гайденгайма.