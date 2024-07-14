Українець завчасно повернувся з відпустки.
Трубін на тренуванні, record
14 липня 2024, 18:55
Бенфіка розпочала підготовку до сезону-2024/25. До команди приєднався голкіпер збірної України Анатолій Трубін.
Як повідомляє record, українець мав право ще на 4 дні відпустки, але вирішив завчасно приєднатись до партнерів по команді.
25 липня Бенфіка проведе спаринг з Брентфордом. А раніше португальці обіграли Фаренсе (5:0) та зіграли внічию з Сельтою (2:2).
Нагадаємо, що Трубін та Лунін — у топ-10 найдорожчих голкіперів за версією CIES.