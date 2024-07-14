Португалія

Українець завчасно повернувся з відпустки.

Бенфіка розпочала підготовку до сезону-2024/25. До команди приєднався голкіпер збірної України Анатолій Трубін.

Як повідомляє record, українець мав право ще на 4 дні відпустки, але вирішив завчасно приєднатись до партнерів по команді.

25 липня Бенфіка проведе спаринг з Брентфордом. А раніше португальці обіграли Фаренсе (5:0) та зіграли внічию з Сельтою (2:2).

Нагадаємо, що Трубін та Лунін — у топ-10 найдорожчих голкіперів за версією CIES.