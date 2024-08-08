Португалія

Легендарний португалець вирішив повісити бутси на цвях.

Колишній захисник мадридського Реалу та збірної Португалії Пепе оголосив про завершення кар'єри у 41 рік. Про це він розповів у своєму відео на YouTube.

Останнім клубом 41-річного португальця був Порту, за який він виступав із 2019 по 2024 рік. Також Пепе грав за португальський гранд із 2004 по 2007 рік. За "драконів" провів 288 матчів, у яких забив 17 голів та віддав 11 асистів.

Також у своїй кар'єрі Пепе виступав за мадридський Реал, Марітіму та Бешикташ. Разом із Реалом він тричі вигравав Лігу чемпіонів, а також тричі ставав чемпіоном Іспанії.

За збірну Португалії Пепе провів 141 матч, у яких забив вісім голів. У футболці збірної він виграв Євро-2016 та Лігу націй УЄФА у 2019 році.