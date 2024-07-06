Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua розповідає про головні події чемпіонату Європи в Німеччині за п'ятницю, 5 липня.

У п'ятницю, 5 липня, у рамках першого ігрового дня 1/4 фіналу плей-оф чемпіонату Європи-2024 у Німеччині відбулися два матчі.

Football.ua розповість про головні події цієї п'ятниці, також порадувавши цікавими фактами про поєдинки.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОГЛЯДИ МАТЧІВ

ІСПАНІЯ 2:1 НІМЕЧЧИНА

Голи: Ольмо, 51, Меріно, 119 — Вірц, 89

Вилучення: Карвахаль, 120+4 (друге попередження)

Стартові склади:

Найкращий гравець: Дані Ольмо (Іспанія)

ПОРТУГАЛІЯ 0:0 ФРАНЦІЯ (3:5 — ПЕН.)

Стартові склади:

Найкращий гравець: Усман Дембеле (Франція)

СІТКА ПЛЕЙ-ОФ ЄВРО-2024

НАЙКРАЩІ БОМБАРДИРИ

ДЖОКЕР ДНЯ: ДАНІ ОЛЬМО (ІСПАНІЯ)

За попередні 4 поєдинки збірної Іспанії 26-річний атакуючий півзахисник лише раз з'явився в стартовому складі — у матчі 3 турі групового етапу проти Албанії. Зустріч із Німеччиною Ольмо знову розпочав на лаві запасних, але дуже швидко знадобився керманичу іспанців Луїсу де ла Фуенте на полі Штутгарт Арени. Вже на 8-й хвилині матчу Дані вимушено замінив Педрі. Хто б міг подумати, що ця невдача на самому старті чвертьфінального поєдинку Євро-2024 спричинить подальший успіх Іспанії, але саме так і сталося.

По перерві (51') Ольмо відкрив рахунок у матчі. Іспанці своєї мінімальної переваги не втримали, пропустивши від Вірца наприкінці основного часу зустрічі. Вже незадовго до завершення додаткового часу Дані асистував Мікелю Меріно, який приніс команді де ла Фуенте путівку до півфіналу.

Ольмо та Сеск Фабрегас зуміли відзначитися аж п'ятьма результативними діями (2 голи і 3 асисти) у матчах фінальних частин Євро, виходячи на поле з лави запасних. Це найкращий показник серед усіх учасників турніру за весь час.

НЕВДАЧА ДНЯ: ТОНІ КРООС (НІМЕЧЧИНА)

Кар'єра 34-річного центрального півзахисника могла налічувати бодай на один матч більше, якби не виліт від Іспанії. Саме Кроос на 4-й хвилині зустрічі грубо зрізав Педрі в центрі поля, після чого іспанця вимушено замінив вищезгаданий "Джокер дня" Ольмо.

Тоні пощастило, що головний арбітр матчу Ентоні Тейлор, про якого ми ще згадаємо нижче, вирішив не карати його за порушення. Жовта картка все ж "знайшла" центрхава на 67-й хвилині.

Команда Юліана Нагельсманна виглядала непогано, та й виключно факт вильоту від Іспанії теж не є чимось жахливим. Однак, є дуже великі сумніви, що саме таким чином Тоні Кроос збирався завершити свою кар'єру.

РЕФЕРІ ДНЯ: ЕНТОНІ ТЕЙЛОР (ІСПАНІЯ — НІМЕЧЧИНА)

Звісно, ця "номінація" є саркастичною, адже суддівство Ентоні Тейлора викликало дуже багато суперечок.

Для 45-річного англійця цей матч на Євро-2024 був третім. На груповому етапі Тейлор судив поєдинки Нідерланди — Франція та Україна — Бельгія. У них учасники зустрічей отримали від нього 3 попередження. Протягом матчу Іспанія — Німеччина Ентоні продемонстрував... 15 жовтих карток! Дві з них призвели до вилучення Дані Карвахаля.

Багато "вогню" в соцмережах спричинило рішення англійця не призначити пенальті після гри рукою Марком Кукурельєю в штрафному Іспанії. Проте, повідомляється, що перед турніром на брифінгу УЄФА щодо гри рукою навели приклад, подібний до ситуації з Кукурельєю. Тоді ж було заявлено, що за подібні порушення удар з 11-метрової позначки призначати не мають, адже рука опущена, перебуває у вертикальному положенні та не вважається, що вона неприродньо збільшує тіло гравця.

Тим не менш, величезна кількість попереджень все ж викликає справедливе питання, чи не втратив Тейлор контролю над грою.

КОНТРАСТ ДНЯ: ПЕПЕ І КРІШТІАНУ РОНАЛДУ (ПОРТУГАЛІЯ)

Центральний захисник і центральний нападник збірної Португалії — одні з найдосвідченіших гравців усього турніру. На жаль для вболівальників колективу Роберто Мартінеса лише один із цих двох виконавців періодично нагадував себе найкращого.

У чвертьфінальному матчі проти Франції Пепе за версією кількох статистичних порталів був одним із найкращих гравців португальців, тоді як Кріштіану Роналду — навпаки. Центрбек, можливо, поступався тому ж Маркусу Тюраму в швидкості, щонайменше раз дозволивши так обійти себе, але все одно в підсумку наздоганяв французького нападника, відбираючи в нього м'яч.

Роналду ж вкотре погіршив свою статистику ударів зі штрафних і явно не був тим гравцем, на якого Португалія може цілком і повністю покластися, як це було колись. Вперше в кар'єрі Кріштіану не забив жодного гола на великому міжнародному турнірі, тож тепер стало ще складніше уявити, що ми побачимо португальську легенду на ЧС-2026, наприклад, адже поточна його форма викликає деякі питання.

ЦІКАВІ ФАКТИ

Гол Мікеля Меріно — третій найпізніший (118:52) із переможних у матчах Євро.

Іспанія стала третьою командою, якій удалося виграти в п'яти поспіль поєдинках ЧЄ.

Іспанія вперше в своїй історії перемогла країну-господарку на великому турнірі.

Мануель Ноєр став третім гравцем, якому вдалося досягти позначки в 20 матчів на Євро.

Кріштіану Роналду став першим гравцем, якому вдалося досягти позначки в 30 матчів на ЧЄ.

Не враховуючи серій пенальті, Франція зазнала поразки лише в одному з 16 своїх останніх поєдинків Євро (В9, Н6).

Антуан Грізманн зрівнявся за кількістю матчів (16) на чемпіонатах Європи з Ліліаном Тюрамом (рекордсменом Франції).

6 з останніх 8 зустрічей Португалії в плей-оф Євро доходили до додаткового часу. Вперше за останні 5 таких випадків португальці не здобули перемогу.

РОЗКЛАД НАСТУПНИХ МАТЧІВ