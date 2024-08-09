Португалія

Легендарний португалець вирішив повісити бутси на цвях.

Португальський центральний захисник Пепе прокоментував завершення своєї кар’єри.

"Я хочу подякувати Богові за те, що він дав мені мудрість, щоб я міг іти своїм шляхом. Я не можу не подякувати всім президентам клубів, які вірили в мене і робили на мене ставку. Усіх співробітників тих клубів, у яких я був. Вони – душа команд.

Я вдячний усім моїм партнерам та тренерам, які змушували мене рости і щодня ставати кращим.

Я вдячний усім уболівальникам, які є душею мого футбольного шляху. Їхня підтримка дозволила мені летіти до моєї мрії. Я мав стати професійним футболістом і став ним.

Я вдячний усім моїм друзям та сім'ї, особливо моїй дружині, яка завжди була моїм тилом.

Я завершую кар’єру із чистою совістю. Дякую всім, я дякую вам усім і обіймаю вас з вдячністю", – сказав Пепе.

Раніше повідомлялося про інтерес іспанської Сельти до Пепе.