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Голкіпер "вершкових" поділився своїми думками перед матчем за Суперкубок УЄФА проти Аталанти.

Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа прокоментував майбутній матч за Суперкубок УЄФА проти Аталанти, а також розповів про пережиті травми та роботу з Карло Анчелотті.

"Я у формі та зосереджений на наступному сезоні. Останній місяць минулого сезону був для мене фантастичним із фіналом Ліги чемпіонів. Я задоволений, як закінчив сезон після складного старту. І цього сезону я добре почав передсезонку. Сподіваюся, все продовжиться так само.

Я досить гарний пацієнт. Я завжди працюю над тим, щоб повернутись сильніше. Якщо ви хочете повернутися після травми, ось що вам потрібно зробити — мати позитивний настрій. Ви не можете повернутися назад у часі і думати: "Я повинен був це зробити, я повинен був зробити це". Ні, якщо ви травмовані, ви повинні зосередитись на тому, щоб прийти у форму.

Я завжди хочу повернутися настільки сильним, наскільки це можливо. Пам'ятаю, як сказав другові, коли повернувся додому після травми: "Я повернуся вчасно, щоб зіграти у фіналі Ліги чемпіонів". Він сказав: "Ти з глузду з'їхав". Але іноді добре мати на обрії точку, до якої можна прагнути.

Усі в команді пройшли останні стадії своїх турнірів – Євро-2024 та Кубок Америки, але хлопці знають, як тут усе влаштовано – ми багато працюємо. Намагатимемося бути готовими до Аталанти. Ми вже проходимо тактичні сесії, хоч ще не всі тут. Але ми будемо готові.

Аталанта – гарна команда. Вони пресингують по всьому полю, ми грали проти них кілька років тому у Лізі чемпіонів, і це була важка гра. Так що ми знаємо, що це буде важка гра, але ми дійсно намагатимемося виграти її. Це те, що робить нас нами. Звісно, ​​ми хочемо виграти її.

Ми не надто багато уваги приділяємо рекордам. Звісно, ​​з нашою командою, до якої входить багато молоді, яка прагне вигравати нові трофеї, я впевнений, що ми зробимо все можливе, щоб перемогти. Якщо це означає побити ще один рекорд, то це приємний бонус, але це не найголовніше. Найголовніше – спробувати виграти цей трофей. Ми знаємо, що на нас чекає складна гра, і що нам потрібно бути готовими.

Карло Анчелотті? Насамперед, він чудова людина, у нього відмінний характер і він чудовий тренер. Він знаходить правильний баланс між наданням нам свободи та тактикою, яку він хоче. Він не просто говорить про тактику, а й дає нашим гравцям, таким як Вінісіус, Родріго та Модрич, багато свободи. Йому потрібна їхня природна геніальність. Ви не можете загнати їх у рамки великої кількості тактик. Нам потрібно, щоб їхній геній проявився.

Він дуже добре керує роздягальнею та тренуваннями. Ми працюємо дуже старанно, але й сміємось теж. Ми чудово проводимо час. Ми працюємо старанно, але отримуємо за це нагороди, і мені це подобається, тому я вважаю його одним із найкращих тренерів усіх часів", — наводить слова Куртуа прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч Реал Мадрид — Аталанта відбудеться у середу, 14 серпня, о 22:00 за Києвом.