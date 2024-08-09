Голкіпер "вершкових" поділився своїми думками перед матчем за Суперкубок УЄФА проти Аталанти.
Тібо Куртуа, Getty Images
09 серпня 2024, 11:42
Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа прокоментував майбутній матч за Суперкубок УЄФА проти Аталанти, а також розповів про пережиті травми та роботу з Карло Анчелотті.
"Я у формі та зосереджений на наступному сезоні. Останній місяць минулого сезону був для мене фантастичним із фіналом Ліги чемпіонів. Я задоволений, як закінчив сезон після складного старту. І цього сезону я добре почав передсезонку. Сподіваюся, все продовжиться так само.
Я досить гарний пацієнт. Я завжди працюю над тим, щоб повернутись сильніше. Якщо ви хочете повернутися після травми, ось що вам потрібно зробити — мати позитивний настрій. Ви не можете повернутися назад у часі і думати: "Я повинен був це зробити, я повинен був зробити це". Ні, якщо ви травмовані, ви повинні зосередитись на тому, щоб прийти у форму.
Я завжди хочу повернутися настільки сильним, наскільки це можливо. Пам'ятаю, як сказав другові, коли повернувся додому після травми: "Я повернуся вчасно, щоб зіграти у фіналі Ліги чемпіонів". Він сказав: "Ти з глузду з'їхав". Але іноді добре мати на обрії точку, до якої можна прагнути.
Усі в команді пройшли останні стадії своїх турнірів – Євро-2024 та Кубок Америки, але хлопці знають, як тут усе влаштовано – ми багато працюємо. Намагатимемося бути готовими до Аталанти. Ми вже проходимо тактичні сесії, хоч ще не всі тут. Але ми будемо готові.
Аталанта – гарна команда. Вони пресингують по всьому полю, ми грали проти них кілька років тому у Лізі чемпіонів, і це була важка гра. Так що ми знаємо, що це буде важка гра, але ми дійсно намагатимемося виграти її. Це те, що робить нас нами. Звісно, ми хочемо виграти її.
Ми не надто багато уваги приділяємо рекордам. Звісно, з нашою командою, до якої входить багато молоді, яка прагне вигравати нові трофеї, я впевнений, що ми зробимо все можливе, щоб перемогти. Якщо це означає побити ще один рекорд, то це приємний бонус, але це не найголовніше. Найголовніше – спробувати виграти цей трофей. Ми знаємо, що на нас чекає складна гра, і що нам потрібно бути готовими.
Карло Анчелотті? Насамперед, він чудова людина, у нього відмінний характер і він чудовий тренер. Він знаходить правильний баланс між наданням нам свободи та тактикою, яку він хоче. Він не просто говорить про тактику, а й дає нашим гравцям, таким як Вінісіус, Родріго та Модрич, багато свободи. Йому потрібна їхня природна геніальність. Ви не можете загнати їх у рамки великої кількості тактик. Нам потрібно, щоб їхній геній проявився.
Він дуже добре керує роздягальнею та тренуваннями. Ми працюємо дуже старанно, але й сміємось теж. Ми чудово проводимо час. Ми працюємо старанно, але отримуємо за це нагороди, і мені це подобається, тому я вважаю його одним із найкращих тренерів усіх часів", — наводить слова Куртуа прес-служба УЄФА.
Нагадаємо, матч Реал Мадрид — Аталанта відбудеться у середу, 14 серпня, о 22:00 за Києвом.