Португалія

Керманич португальського клубу прокоментував можливий трансфер.

Нещодавно з’явилась інформація про те, що колишній бразильський нападник донецького Шахтаря та нині гравець лісабонської Бенфіки Давід Нерес може залишити клуб на користь трансферу до італійського Наполі.

Головний тренер "орлів" Рогер Шмідт не став заперечувати цієї новини щодо свого 27-річного підопічного.

Ба більше — німець фактично дав зелене світло цьому трансферу під час свого останнього інтерв’ю.

"Я можу підтвердити, що Давид Нерес хоче піти з Бенфіки. Наразі тривають конкретні переговори з його можливим новим клубом.

Клуби знаходяться в контакті, тоді як мені потрібні гравці, які докладатимуть максимум зусиль на тренуваннях", — заявив німецький фахівець.

Нерес у минулому сезоні зіграв 35 матчів, забив п’ять голів та віддав 10 гольових передач.