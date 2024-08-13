Португалія

Сталося це через потенційний відхід бразильця до Наполі.

У рамках першого туру чемпіонату Іспанії лісабонська Бенфіка поступилася Фамалікаку з рахунком 0:2, тоді як вінгер "орлів" Давід Нерес не потрапив до заявки на це протистояння на тлі чуток про його потенційний трансфер до Наполі.

Як повідомляє UOL, 27-річний бразилець незадоволений тим, що головний тренер Бенфіки Рогер Шмідт не дав йому зіграти в цьому матчі.

Більше того, Давіда Нерес обурили слова його керманича про те, що він хоче залишити Бенфіку та перейти до Наполі.

Минулого сезону Давід Нерес провів 35 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав дев'ять гольових передач. Його контракт із Бенфікою розрахований до літа 2027 року.

Нагадаємо, що взимку 2022 року бразильський вінгер перейшов до Шахтаря за 12 млн євро, проте через повномасштабне російське вторгнення він не встиг провести жодного офіційного матчу у футболці "гірників".