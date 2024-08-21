Португалія

Футболіст розповів про війну в Україні.

Воротар Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін розповів, що мріє повернутись в Україну та сумує за домом.

"Для мене це трохи... Не трохи, а дуже важко, бо я постійно дивлюся новини, говорю зі своєю родиною про те, що сталося і що не сталося. Це важко, дуже важко для мене. Я дуже хочу туди поїхати, бо сумую за домом, за українською їжею, за друзями...

Але зараз не найкращий час. Я сумую за цим, але у нас тут багато українців і португальців, які дуже добрі і допомагають нам у всьому", — сказав Трубін.

Нагадаємо, що Бенфіка оголосила про виклик травмованого Трубіна до збірної України.