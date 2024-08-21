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Кому потрібен новоспечений чемпіон Європи?

Іспанський центральний захисник Емерік Лапорт провів дуже насичене футбольне літо, вигравши в складі національної збірної чемпіонат Європи-2024 в Німеччині.

Після цього 30-річний виконавець мав повернутись до розташування свого нинішнього клубу, аравійського Ан-Насра, та чи надовго?

Відомо, що мадридський Реал зацікавлений у посиленні центру оборони й розглядає, зокрема, Лапорта серед можливих кандидатів.

Але у "вершкових" є одна конкретна вимога до потенційного трансфера — новий гравець має прийти до клубу на правах вільного агента, що аравійців, певна річ, геть не влаштовує, адже вони заплатили за Емеріка 27,5 млн євро англійському Манчестер Сіті всього рік тому.

Проте, як не "галактікос", так інший мадридський клуб, Атлетіко, готові розмовляти про потенційний перехід.

Тут і виникає інша вимога Ан-Насра — не менше 20 млн євро буде коштувати бажаючим цей трансфер.

Зазначимо, що у Саудівській Аравії Лапорт заробляє 24 мільйони євро на рік.