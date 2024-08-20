Пресслужба Бенфіки оголосила, що голкіпер Анатолій Трубін отримав виклик до лав національної збірної України на матчі Ліги націй проти Чехії та Албанії.

Раніше стало відомо, що в українця діагностували розтягнення бічної зв’язки лівого гомілковостопного суглоба після матчу з Каса Піа в рамках чемпіонату Португалії (3:0).

Матч проти Албанії відбудеться 7 вересня, з Чехією зіграють 10 вересня.

Нагадаємо, жіноча збірна України дізналась суперниць у плей-оф кваліфікації Євро-2025.