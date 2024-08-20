Україна

Анатолій приїде до лав національної команди попри травму.

Пресслужба Бенфіки оголосила, що голкіпер Анатолій Трубін отримав виклик до лав національної збірної України на матчі Ліги націй проти Чехії та Албанії.

Раніше стало відомо, що в українця діагностували розтягнення бічної зв’язки лівого гомілковостопного суглоба після матчу з Каса Піа в рамках чемпіонату Португалії (3:0).

Матч проти Албанії відбудеться 7 вересня, з Чехією зіграють 10 вересня.

Нагадаємо, жіноча збірна України дізналась суперниць у плей-оф кваліфікації Євро-2025.