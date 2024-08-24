Португалія

Герої однієї з найгучніших трансферних саг цього літа таки знайшов собі новий клуб.

Іспанський нападник Самуель Омородіон цього літа здобув золоту медалі Олімпійських ігор-2024 в Парижі в складі збірної Іспанії, однак це була не найбільш гучна історія за його участі за останні кілька місяців.

Лондонський Челсі домовився з мадридським Атлетіко про трансфер 20-річного виконавця в контексті переходу англійського півзахисника Конора Галлагера, однак в останній момент усе пішло шкереберть.

У підсумку, Омородіон залишив Лондон ні з чим, а Галлагер лише з другої спроби та завдяки домовленості щодо Жоау Феліша, опинився в Мадриді.

Однак столицю Іспанії форвард таки залишив, щоправда поїхав до Порту, чому дуже посприяв президент "драконів" Андре Вілаш Боаш.

Португальці погодились заплатити 15 млн євро за цей трансфер і "вибили" для себе ще купу цікавих умов.

Такі кошти були сплачені лише за половину прав на футболіста, проте в 2025 році Порту може доплатити ще 5 млн євро за додаткові 15% прав, а за рік після того — ще 15% за ті самі кошти.

Контракт гравця розрахований до 2029 року, клаусула — 100 млн євро.

Минулого сезону Омородіон провів 35 матчів за Алавес на правах оренди, у яких забив вісім голів та віддав один асист.