Нападник мадридського Атлетіко Саму Омородіон найближчим часом може стати гравцем Челсі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби змогли домовитися про трансфер 20-річного іспанця, який коштуватиме "синім" 35 мільйонів фунтів стерлінгів.

Також зазначається, що з самим футболістом є домовленість про семирічний контракт і Саму готовий вирушити на медичне обстеження.

Минулого сезону Омородіон провів 35 матчів за Алавес на правах оренди, в яких забив вісім голів та віддав один асист.