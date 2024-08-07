Сума трансферу становитиме 35 мільйонів фунтів стерлінгів.
Саму Омородіон, Getty Images
07 серпня 2024, 22:43
Нападник мадридського Атлетіко Саму Омородіон найближчим часом може стати гравцем Челсі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, клуби змогли домовитися про трансфер 20-річного іспанця, який коштуватиме "синім" 35 мільйонів фунтів стерлінгів.
Також зазначається, що з самим футболістом є домовленість про семирічний контракт і Саму готовий вирушити на медичне обстеження.
Минулого сезону Омородіон провів 35 матчів за Алавес на правах оренди, в яких забив вісім голів та віддав один асист.