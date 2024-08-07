Англія

Сума трансферу становитиме 35 мільйонів фунтів стерлінгів.

Нападник мадридського Атлетіко Саму Омородіон найближчим часом може стати гравцем Челсі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби змогли домовитися про трансфер 20-річного іспанця, який коштуватиме "синім" 35 мільйонів фунтів стерлінгів.

Також зазначається, що з самим футболістом є домовленість про семирічний контракт і Саму готовий вирушити на медичне обстеження.

Минулого сезону Омородіон провів 35 матчів за Алавес на правах оренди, в яких забив вісім голів та віддав один асист.