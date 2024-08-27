Португалія

Плеймейкер є вихованцем гранда чемпіонату Португалії.

Атакуючий півзахисник Арсеналу Фабіу Вієйра поповнив склад Порту, передає офіційний сайт "драконів".

За даними журналіста Фабріціо Романо, португальський клуб покриє зарплату 24-річного гравця. Орендна угода щодо Вієйри не включає опції викупу. Контракт португальця з Арсеналом розраховано до кінця червня 2027 року.

Частину сезону-2023/24 Фабіу пропустив через травми. Протягом минулої кампанії півзахисник узяв участь у 16 матчах лондонців у всіх турнірах, відзначившись 1 голом і 3 асистами.

Саме з рідного для нього Порту гравець перебрався до АПЛ влітку 2022 року за 35 млн євро. На рахунку Вієйри 10 результативних ударів і 18 гольових передач у 76 поєдинках за "драконів" у всіх турнірах.

Нагадаємо, що трохи раніше гранд чемпіонату Португалії відпустив свого нападника Франсішку Консейсана в оренду до Ювентуса.