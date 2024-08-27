Італія

Португалець перебрався до чемпіонату Італії на правах оренди.

Правий вінгер Порту Франсішку Консейсан поповнив склад Ювентуса, передає офіційний сайт клубу Серії А.

"Б'янконері" орендували 21-річного португальця до кінця сезону-2024/25. Трансфер обійшовся їм у 7 мільйонів євро, тоді як ще до 3-х туринці можуть віддати бонусами.

Протягом минулої кампанії Консейсан узяв участь у 43 матчах Порту в усіх турнірах, відзначившись 8 голами та 8 асистами.

Також на його рахунку 1 результативний удар у 4 поєдинках на Євро-2024 зі збірною Португалії.

Нагадаємо, нещодавно Ювентус також орендував нападника Фіорентини Ніко Гонсалеса.