Португалія

Роналду пояснив причину провалу.

Форвард Ан-Насра Кріштіану Роналду підбив підсумки виступів збірної Португалії на Євро-2024.

"На чемпіонаті Європи люди мали надто високі очікування від нашої команди, і в результаті вони не виправдалися. На мій погляд, результат не був розчаруванням, він був частиною зростання команди, якій потрібен час, і у тренера має бути час, щоб навчити команду грати по-своєму.

На мою думку, це був позитивний турнір. Ніхто не любить програвати, але для мене виступ на Євро не був провалом, я думаю, це була перемога. Якби ми обіграли Францію за пенальті, то вийшли б у півфінал і всі були б щасливі. Там ми зустрілися б з Іспанією. Тож, на мій погляд, жодного розчарування не було.

Впевненість у собі залишається незмінною. Я бачу, що команда добре працює після хорошого чемпіонату Європи. Він не був чудовим для нас, але все ж таки він був хорошим. Минуле є минуле, а ми маємо жити сьогоденням. Ми впевнені, що все буде гаразд", – сказав Роналду в коментарі SAPO24.

Нагадаємо, Португалія вилетіла від Словенії на стадії 1/8 фіналу.