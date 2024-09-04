Португалія

Римляни так і не визначились, чи потрібен їм гравець.

Португальський центральний захисник Тіагу Джало долучився до складу Ювентуса на початку цього року в якості трансферу із французького Лілля за 5,1 млн євро.

Однак за пів року на рахунку 24-річного виконавця опинилось лише 16 зіграних хвилин у останньому матчі сезону проти Монци (2:0).

Таким чином досвід придбання футболіста "зебри" визнали невдалим і цього літа вирішили віддати його до оренди.

Усе йшло до того, що Рома мала орендувати гравця в останній день трансферного вікна.

Джало заселився до одного з готелів Риму, очікуючи на остаточний вердикт "вовків", але натомість за кілька годин до закриття ринку почув, що позика з правом викупу за 9 млн євро + 1 млн євро бонусів не буде підписана.

Після цього Тіагу зупинив вибір на іншому варіанті — річна оренда до Порту без права викупу.

Нагадаємо, що захисник є вихованцем лісабонського Спортінга.