Італія

У "вовків" буде опція викупу португальського футболіста.

Центральний захисник Ювентуса Тіагу Джало може стати гравцем Роми, повідомляє Джанлука ді Марціо.

За інформацією джерела, клуби практично домовилися про оренду 24-річного португальця.

При цьому у "вовків" буде опція викупу футболіста за дев'ять мільйонів євро, а ще 1 млн євро буде передбачено у якості бонусів.

Також наголошується, що у Роми через провалений медогляд зірвався трансфер Кевіна Дансо з Ланса.

Нагадаємо, Джало став гравцем Ювентуса у січні цього року. У минулій кампанії він провів лише один матч, у якому відіграв на полі 16 хвилин.