Португалія

Португальський клуб підозрюється у корупції та податковому шахрайстві.

Бенфіка на своєму офіційному сайті опублікувала заяву щодо можливої ​​тривалої дискваліфікації через звинувачення з боку прокуратури Португалії.

"Бенфіка та її юристи докладно проаналізують звинувачення, про які їм було повідомлено та які покладають на Бенфіку відповідальність за можливі дії, що приписуються її колишньому президентові та колишньому раднику.

Згодом вони займуть процесуальну позицію. Але немає сумніву, що Бенфіка без вагань захищатиметься від усіх безпідставних звинувачень (з того, що вже вдалося проаналізувати, вони необґрунтовані), а також від усього, що торкається чи могло торкнутися її прав та інтересів", - йдеться у заяві "орлів".

Раніше з'явилася інформація, що прокуратура просить усунути Бенфіку від участі у чемпіонаті на строк від шести місяців до трьох років за звинуваченнями у корупції та податковому шахрайстві.