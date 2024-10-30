Португалія

Клуб може отримати нового тренера ще до початку вихідних.

Англійський Манчестер Юнайтед провів початок сезону на низькому рівні, тож на початку цього тижня завершив відносини з головним тренером Еріком тен Гагом.

Уже відомо, що домашньому матчі 1/8 фіналу Кубка англійської ліги команду тимчасово очолюватиме Руд ван Ністелрой, проте до гри найближчого вікенду проти лондонському Челсі на Олд Траффорд "Червоні дияволи" мають отримати нового керманича на постійній основі.

Клуб уже провів перемовини з головним тренером лісабонського Спортінга Рубеном Аморімом, який вважається найбільш імовірним кандидатом на вакантну посаду.

Тим часом "леви" на чолі з португальським фахівцем напередодні обіграли Насьонал у Кубку португальської ліги (3:1), після чого Аморім уперше прокоментував останні чутки.

"Гравці та вболівальники Спортінга заслуговують на чітке пояснення, якщо я піду, але зараз я не в змозі говорити про це.

Чи буду я в роздягальні на Олд Траффорд у неділю? Я буду тут, у Спортінгу. Точно? Не знаю", — заявив португальський фахівець.

Тим часом стало відомо, скільки Манчестер Юнайтед муситиме заплатити за трансфер цього головного тренера.