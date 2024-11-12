Португалія

Португальська зірка тепер має нагороду Quinas de Platina.

Нападник саудівського Ан-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду отримав чергову нагороду. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу Португалії.

39-річний португалець отримав нагороду — Quinas de Platina, яка вручається за видатні досягнення у футболі.

"Я не розглядаю цю нагороду як кінець, а скоріше як початок. Коли я приєднався до збірної у віці 18 років, моєю мрією було зіграти свій перший матч. Потім я дійшов до 25, 50, а чому б не 100? Кругла цифра, три цифри, а потім я почав думати про 150, 200 матчів, і це почуття гордості", — прокоментував Роналду.

У складі збірної Португалії Роналду провів 216 матчів, у яких забив 133 м'ячі та віддав 45 асистів.

Цього сезону Кріштіану провів 15 поєдинків, у яких забив десять голів та віддав три гольові передачі.