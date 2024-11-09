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Легендарний бразилець віддав свій голос ближчому за духом футболісту.

Наприкінці жовтня журнал France Football проводив церемонію вручення Золотого м’яча найкращому футболісту світу за останній рік, яка дісталась іспанському півзахиснику англійського Манчестер Сіті Родрі.

Невід’ємною частиною церемонії є вручення нагороди Trophée Kopa, яку присуджують найкращому футболістові світу віком до 21 року.

Вона дісталась іспанському нападнику каталонської Барселони Ламіну Ямалу.

Коли емоції від церемонії трохи вщухли, організатори премії почали публікувати на своїх ресурсах вибори колишніх зіркових футболістів, яким випала можливість проголосувати в цій номінації.

Абсолютна більшість віддала перше місце саме Ямалу, а єдиним, хто зробив інший вибір, був колишній бразильський суперзірковий нападник Роналдо, який проголосував за свого співвітчизника Савіо з англійського Манчестер Сіті.

Україну в цьому голосування представляли Олег Блохін та Андрій Шевченко.